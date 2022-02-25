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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:30

"Аэрофлот" отменит все рейсы в Лондон и Дублин до 23 мая

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" сообщил, что до 23 мая отменяет все рейсы в Лондон и Дублин из-за санкций Великобритании. Авиакомпания попала под санкции из-за российской военной операции на Украине.

Пассажирам, купившим билеты на такие рейсы, перевозчик предложил оформить вынужденный возврат денег или перенести полет на другую дату. Также им предложено поменять билет на другой маршрут в Европе из действующего расписания "Аэрофлота".

"Пассажирам, желающим сохранить перевозку в/из столицы Великобритании или Ирландии, может быть предложен перелёт на рейсах других авиаперевозчиков с транзитом в Европе при наличии свободных мест и при обращении пассажира в "Аэрофлот" или к агенту, оформившему авиаперевозку, не ранее, чем за 24 часа до планового времени вылета отменённого рейса", - сообщила компания.

Великобритания запретила "Аэрофлоту" летать в аэропорты страны. В ответ Росавиация запретила британским самолетам летать в Россию.

Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Аэрофлот Великобритания Ирландия Лондон Дублин Украина

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