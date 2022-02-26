Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

"Аэрофлот" отменяет рейсы в Латвию и Румынию до конца марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Ригу (Латвия) и Бухарест (Румыния) до 26 марта.

Решение принято в связи с ограничениями, введенными властями этих стран, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам с билетами на рейсы в/из/через Ригу и Бухарест предлагается оформить вынужденный возврат денег либо изменить дату перевозки на последующий период. Также можно заменить маршруты на альтернативные европейские пункты из действующего расписания "Аэрофлота".

Ранее компания приостановила рейсы в Прагу (Чехия) и Варшаву (Польша) с 26 февраля до 28 марта 2022 года в связи с ограничениями, введенными властями этих двух стран. Также "Аэрофлот" до 23 мая отменил все рейсы в Лондон и Дублин из-за санкций Великобритании. Авиакомпания попала под санкции из-за российской военной операции на Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Аэрофлот Рига Бухарест

Новости по теме

Новости

Байден заявил, что альтернативой санкциям против РФ была бы "Третья мировая война"

В городе Ровеньки в ЛНР на нефтебазе загорелись 200 тонн дизельного топлива

Взрыв произошел в городе Ровеньки в ЛНР

Германия решила направить Украине противотанковое оружие и "Стингеры"

Российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заподозрили американские дроны в наводке украинских катеров

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Румыния запретила пролет в своем воздушном пространстве самолетов России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код