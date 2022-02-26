"Аэрофлот" отменяет рейсы в Латвию и Румынию до конца марта

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Ригу (Латвия) и Бухарест (Румыния) до 26 марта.

Решение принято в связи с ограничениями, введенными властями этих стран, говорится в сообщении перевозчика.

Пассажирам с билетами на рейсы в/из/через Ригу и Бухарест предлагается оформить вынужденный возврат денег либо изменить дату перевозки на последующий период. Также можно заменить маршруты на альтернативные европейские пункты из действующего расписания "Аэрофлота".

Ранее компания приостановила рейсы в Прагу (Чехия) и Варшаву (Польша) с 26 февраля до 28 марта 2022 года в связи с ограничениями, введенными властями этих двух стран. Также "Аэрофлот" до 23 мая отменил все рейсы в Лондон и Дублин из-за санкций Великобритании. Авиакомпания попала под санкции из-за российской военной операции на Украине.