Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Военные РФ обвинили украинскую сторону в ударах из "Градов" по Старобельску

Минобороны РФ сообщает о подготовке таких же провокаций в Краматорске и Славянске

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет, что украинские националисты нанесли удар из РСЗО "Град" по городу Старобельск.

"В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельск. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что Вооруженные силы РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в свою очередь заявил, что националистические подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из "Градов" подконтрольный Киеву Старобельск, чтобы обвинить в этом обстреле Народную милицию ЛНР.

В ДНР также располагают данными о готовящейся украинской стороной серии провокаций в Донбассе с применением реактивных систем залпового огня. "Отступающие силы украинских националистов планируют осуществить провокации с целью обвинения сил специальной военной операции. Уже сейчас боевики уничтожают мосты и другую жизненно важную инфраструктуру, оставляя за собой хаос и разрушения", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, "националисты хотят осуществить массированный обстрел из реактивных систем залпового огня городов Краматорск, Славянск и Дмитров".

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Старобельск

Новости по теме

Новости

Медведев не исключил национализации имущества лиц с регистрацией в США и ЕС

Военная операция на Украине

Киевское метро перевели в режим укрытия

Военная операция на Украине

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине
Военная операция на Украине

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под полный контроль Мелитополь

Военная операция на Украине

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской
Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код