Военные РФ обвинили украинскую сторону в ударах из "Градов" по Старобельску

Минобороны РФ сообщает о подготовке таких же провокаций в Краматорске и Славянске

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявляет, что украинские националисты нанесли удар из РСЗО "Град" по городу Старобельск.

"В 10:30 26 февраля украинские националисты нанесли удар ракетными системами залпового огня "Град" по жилым кварталам города Старобельск. В результате в городе начался пожар, есть разрушения жилых домов, имеются погибшие среди мирного населения", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Минобороны России имеет достоверные данные, что подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в населенных пунктах Краматорск и Славянск", - сказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что Вооруженные силы РФ ударов по городам и населенным пунктам не наносят и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан.

Представитель военного ведомства ЛНР Иван Филипоненко в свою очередь заявил, что националистические подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли из "Градов" подконтрольный Киеву Старобельск, чтобы обвинить в этом обстреле Народную милицию ЛНР.

В ДНР также располагают данными о готовящейся украинской стороной серии провокаций в Донбассе с применением реактивных систем залпового огня. "Отступающие силы украинских националистов планируют осуществить провокации с целью обвинения сил специальной военной операции. Уже сейчас боевики уничтожают мосты и другую жизненно важную инфраструктуру, оставляя за собой хаос и разрушения", - сказал журналистам представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, "националисты хотят осуществить массированный обстрел из реактивных систем залпового огня городов Краматорск, Славянск и Дмитров".