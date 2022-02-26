Силы ДНР заняли поселки Павлополь и Пищевик

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Силы ДНР, развивая успех в наступлении, взяли под контроль поселки Павлополь и Пищевик, сообщил в субботу представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"На мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль н.п. Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", - сказал Басурин журналистам.

Кроме того, по его словам, батальон морской пехоты украинской армии оставил свои позиции на мариупольском направлении ДНР. "Военнослужащие батальона морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Гнутово и Талаковка", - отметил он.