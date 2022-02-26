Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

Силы ДНР заняли поселки Павлополь и Пищевик

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Силы ДНР, развивая успех в наступлении, взяли под контроль поселки Павлополь и Пищевик, сообщил в субботу представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"На мариупольском направлении подразделения Народной милиции взяли под контроль н.п. Павлополь и Пищевик, а также прилегающие к ним районы и дороги", - сказал Басурин журналистам.

Кроме того, по его словам, батальон морской пехоты украинской армии оставил свои позиции на мариупольском направлении ДНР. "Военнослужащие батальона морской пехоты, желая сохранить свои жизни, отошли с занимаемых позиций в районе н.п. Гнутово и Талаковка", - отметил он.

Хроника 24 – 26 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Украина

Новости

Киевское метро перевели в режим укрытия

Военная операция на Украине

Макрон предрек затяжной конфликт на Украине

Военная операция на Украине

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь

Сдавшихся украинских военных с острова Змеиный доставили в Севастополь
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под полный контроль Мелитополь

Военная операция на Украине

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской

ЛНР взяла под контроль пункт пропуска и большую часть Станицы Луганской
Военная операция на Украине

Силы ДНР и ЛНР продвинулись вглубь украинской территории на 6-30 км

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза

"Роскосмос" приостановит пуски "Союзов" с космодрома Куру в ответ на санкции Евросоюза
Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили 821 объект военной инфраструктуры Украины

S&P понизило кредитные рейтинги России и Украины

Что случилось этой ночью: суббота, 26 февраля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код