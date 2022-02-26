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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

В ДНР сообщили о более 570 обстрелах украинскими военными за 10 дней

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - 579 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ зафиксированы за десять дней, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Как говорится в сообщении, распространенном им в субботу, всего противником выпущено 7 212 боеприпасов различного калибра.

В результате боевых действий, по данным ведомства, за указанный период погибли 11 мирных жителей, еще 28 пострадали.

Обострение ситуации в Донбассе. Хроника

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