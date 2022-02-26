Румыния запретила пролет в своем воздушном пространстве самолетов России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Румыния запретила авиакомпаниям РФ летать в своем воздушном пространстве, сообщил в субботу министр иностранных дел страны Богдан Ауреску.

"Румыния только что присоединилась к другим странам-членам ЕС в запрете авиакомпаниям России летать в нашем воздушном пространстве. Румыния призывает всех партнеров и союзников предпринять такие действия, поскольку мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину", - написал он в твиттере.

Как отметил Ауреску, "Украина не одинока".

Ранее в субботу стало известно, что Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. С полуночи свое небо закрыли Болгария, Чехия и Польша.

Между тем, Росавиация сообщила, что Россия в качестве ответной меры закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Накануне РФ также запретила полеты для воздушных судов Великобритании.