Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:16

Румыния запретила пролет в своем воздушном пространстве самолетов России

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Румыния запретила авиакомпаниям РФ летать в своем воздушном пространстве, сообщил в субботу министр иностранных дел страны Богдан Ауреску.

"Румыния только что присоединилась к другим странам-членам ЕС в запрете авиакомпаниям России летать в нашем воздушном пространстве. Румыния призывает всех партнеров и союзников предпринять такие действия, поскольку мы по-прежнему решительно поддерживаем Украину", - написал он в твиттере.

Как отметил Ауреску, "Украина не одинока".

Ранее в субботу стало известно, что Латвия и Эстония закроют свое воздушное пространство для российских самолетов. С полуночи свое небо закрыли Болгария, Чехия и Польша.

Между тем, Росавиация сообщила, что Россия в качестве ответной меры закрыла воздушное пространство для авиакомпаний Болгарии, Польши и Чехии. Накануне РФ также запретила полеты для воздушных судов Великобритании.

Румыния

Новости по теме

Новости

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России

Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн
Военная операция на Украине

Песков сообщил об отказе Украины от переговоров и возобновлении военной операции

Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Самолету Володина не дали разрешение на пролет над Швецией и Финляндией

Военная операция на Украине

В ЛНР заявили о взятии под контроль Станицы Луганской

Латвия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Латвия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Эстония закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ отрицают российский ракетный удар по жилому дому в Киеве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код