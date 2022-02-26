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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Эстония закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Эстония решила закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний.

"Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство", - заявил в субботу порталу телерадиовещания ERR через пресс-секретаря министр экономики и инфраструктуры Таави Аас (Taavi Aas).

"Мы готовим предложение по соответствующему решению, согласно которому планируется закрыть воздушное пространство Эстонии для российских авиакомпаний, - добавил Аас в своем комментарии. - Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства".

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Ранее сообщалось, что Латвия обсуждает с ЕС закрытие воздушного пространства для авиакомпаний РФ. Болгария уже приняла решение закрыть его для всех российских самолетов.

О планах Польши и Чехии закрыть свое воздушное пространство для самолетов РФ стало известно накануне.

В минувший четверг Великобритания включила национальную авиакомпанию "Аэрофлот" в пакет санкций против России, запретив ее самолетам заходить в британское воздушное пространство. В ответ Россия запретила всем британским самолетам входить в ее воздушное пространство, в том числе транзитом.

Эстония

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