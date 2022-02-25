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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:28

Аэрофлот приостановил рейсы в Чехию и Польшу до 28 марта

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостанавливает рейсы в Прагу (Чехия) и Варшаву (Польша) с 26 февраля до 28 марта 2022 года.

Решение принято в связи с ограничениями, введенными властями Чехии и Польши, говорится в сообщении перевозчика.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что до 23 мая отменяет все рейсы в Лондон и Дублин из-за санкций Великобритании. Авиакомпания попала под санкции из-за российской военной операции на Украине.

Пассажирам, купившим билеты на такие рейсы, перевозчик предложил оформить вынужденный возврат денег или перенести полет на другую дату. Также им предложено поменять билет на другой маршрут в Европе из действующего расписания "Аэрофлота".

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 25 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Аэрофлот

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