Латвия обсуждает с ЕС закрытие воздушного пространства для авиакомпаний РФ

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Латвия будет согласовывать свои решения о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний с партнерами по ЕС, сообщил агентству BNS в субботу министр сообщения республики Талис Линкайтс.

"Любые санкции и ограничения работают гораздо успешнее, если они широкие и всеобъемлющие, поэтому Латвия вместе с другими государствами-членами ЕС разрабатывает блоковый пакет совместных санкций против России. Латвия координирует свои действия и планы как на уровне ЕС, так и с другими странами Балтии", - сказал министр.

По его словам, готовятся специальные санкции ЕС в отношении гражданской авиации, и решение об их применении будет принято всеми государствами-членами совместно в кратчайшие сроки.

Как сказал Линкайтс, Латвия постоянно анализирует ситуацию, чтобы обеспечить безопасные полеты латвийских авиакомпаний в воздушном пространстве других стран, в том числе следит за ситуацией с безопасностью в российском воздушном пространстве.

Представитель национального агентства гражданской авиации Айвис Винцев со своей стороны заявил, что полеты самолетов с российской регистрацией в латвийские аэропорты и из них, а также использование латвийского воздушного пространства не представляют угрозы для безопасности гражданской авиации, оснований для ограничения использования воздушного пространства Латвии нет.

Ранее стало известно о планах Польши и Чехии закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов. Великобритания включила национальную авиакомпанию "Аэрофлот" в пакет санкций против России, запретив ее самолетам заходить в британское воздушное пространство. В ответ Россия запретила всем британским самолетам входить в ее воздушное пространство, в том числе транзитом.