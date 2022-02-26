Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Германия одобрила экспорт немецкого оружия из Нидерландов на Украину

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство ФРГ разрешило Нидерландам поставить Украине 400 базук немецкого производства, сообщило в субботу агентство DPA.

"По данным федерального министерства экономики и охраны климата, в субботу также одобрен экспорт 14 бронированных машин со специальной защитой для Украины", - говорится в сообщении.

Автомобили использовались для личной защиты, а также, возможно, в целях эвакуации. "Они должны быть переданы украинским властям. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива. Дополнительные службы поддержки в настоящее время изучаются", - сообщило агентство.

Украина Россия ДНР ЛНР Германия

Новости

Российские и украинские военные вместе следят за безопасностью на Чернобыльской АЭС

Военная операция на Украине

Российские военные уничтожили дамбу, перекрывавшую подачу воды в Крым

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заподозрили американские дроны в наводке украинских катеров

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России

Посольство РФ в Турции не подтвердило закрытие Босфора для прохода военных кораблей России
Военная операция на Украине

Глава МИД Украины сообщил о начале подготовки решения об отключении банков РФ от SWIFT

Румыния запретила пролет в своем воздушном пространстве самолетов России

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн

Вашингтон одобрил выделение Украине еще $350 млн
Военная операция на Украине

Песков сообщил об отказе Украины от переговоров и возобновлении военной операции

Военная операция на Украине

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Мэр Донецка сообщил об отключении всего города от горячего водоснабжения

Самолету Володина не дали разрешение на пролет над Швецией и Финляндией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код