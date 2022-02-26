Германия одобрила экспорт немецкого оружия из Нидерландов на Украину

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство ФРГ разрешило Нидерландам поставить Украине 400 базук немецкого производства, сообщило в субботу агентство DPA.

"По данным федерального министерства экономики и охраны климата, в субботу также одобрен экспорт 14 бронированных машин со специальной защитой для Украины", - говорится в сообщении.

Автомобили использовались для личной защиты, а также, возможно, в целях эвакуации. "Они должны быть переданы украинским властям. Кроме того, через Польшу в Украину будет доставлено до 10 тысяч тонн топлива. Дополнительные службы поддержки в настоящее время изучаются", - сообщило агентство.