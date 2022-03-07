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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:06

Макрон проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал о контактах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье Елисейский дворец.

"Президент Франции рассказал президенту Зеленскому о проведённом ранее разговоре с президентом Путиным", - отмечается в сообщении. В канцелярии французского президента пояснили, что Макрон сообщил Зеленскому о готовности РФ взаимодействовать с МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине.

"Также речь шла о гуманитарной обстановке на Украине", - говорится в сообщении. В нем указывается, что Макрон пообещал усилить гуманитарную поддержку Украине.

Разговор Макрона с Путиным, как сообщалось, состоялся ранее в воскресенье.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Владимир Путин

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