Макрон проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал о контактах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье Елисейский дворец.

"Президент Франции рассказал президенту Зеленскому о проведённом ранее разговоре с президентом Путиным", - отмечается в сообщении. В канцелярии французского президента пояснили, что Макрон сообщил Зеленскому о готовности РФ взаимодействовать с МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине.

"Также речь шла о гуманитарной обстановке на Украине", - говорится в сообщении. В нем указывается, что Макрон пообещал усилить гуманитарную поддержку Украине.

Разговор Макрона с Путиным, как сообщалось, состоялся ранее в воскресенье.