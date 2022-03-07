Макрон проинформировал Зеленского о разговоре с Путиным
Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого проинформировал о контактах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает в воскресенье Елисейский дворец.
"Президент Франции рассказал президенту Зеленскому о проведённом ранее разговоре с президентом Путиным", - отмечается в сообщении. В канцелярии французского президента пояснили, что Макрон сообщил Зеленскому о готовности РФ взаимодействовать с МАГАТЭ для обеспечения безопасности ядерных объектов на Украине.
"Также речь шла о гуманитарной обстановке на Украине", - говорится в сообщении. В нем указывается, что Макрон пообещал усилить гуманитарную поддержку Украине.
Разговор Макрона с Путиным, как сообщалось, состоялся ранее в воскресенье.