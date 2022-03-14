Лефортовский суд арестовал обвиняемого в госизмене

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве Лефортовский суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в госизмене гражданина России Абрамова Ю.Н., сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там уточнили, что это решение было принято 2 марта. Заседание было закрытым, поскольку материалы дела засекречены.

Подробностей обвинения в суде не уточнили.

По статье о госизмене ст. 275 УК предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет заключения.

Комментария следствия у "Интерфакса" пока нет.