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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:49

Лефортовский суд арестовал обвиняемого в госизмене

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В Москве Лефортовский суд арестовал на 2 месяца обвиняемого в госизмене гражданина России Абрамова Ю.Н., сообщили "Интерфаксу" в суде.

Там уточнили, что это решение было принято 2 марта. Заседание было закрытым, поскольку материалы дела засекречены.

Подробностей обвинения в суде не уточнили.

По статье о госизмене ст. 275 УК предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет заключения.

Комментария следствия у "Интерфакса" пока нет.

Абрамов Москва Лефортовский суд

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