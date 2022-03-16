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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:15

Минобороны показало уничтожение военной техники Украины под Черниговом

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в среду опубликовали видео, на котором, как сообщается, артиллерией уничтожен склад армии Украины в Черниговской области.

"Подразделением артиллерии ВС РФ в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На видео Минобороны РФ огонь артиллерии корректируется беспилотником.

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