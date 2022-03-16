Минобороны показало уничтожение военной техники Украины под Черниговом
Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в среду опубликовали видео, на котором, как сообщается, артиллерией уничтожен склад армии Украины в Черниговской области.
"Подразделением артиллерии ВС РФ в ходе выполнения огневой задачи точным попаданием был уничтожен совмещённый склад ракетно-артиллерийского вооружения и до 20 единиц военной техники", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
На видео Минобороны РФ огонь артиллерии корректируется беспилотником.