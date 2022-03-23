В 10 провинций Китая направили инспекционные спецгруппы из-за ситуации с COVID

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Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Китайские власти направили в 10 провинций страны инспекционные группы по COVID-19 после того, как в них был отмечен рост заболеваемости штаммом "омикрон" коронавируса COVID-19, сообщает в среду South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, этим группам поставлено в задачу осуществление контроля за мерами по обеспечению на местах политики "нулевой терпимости" к COVID-19.

Замминистра культуры и туризма Китая Ду Цзян в свою очередь заявил, что "политика "нулевой терпимости" (к COVID-19 - ИФ) должна быть достигнута в обществе в ближайшее время для предотвращения масштабного подъема заболеваемости".

Ду Цзян посетил провинцию Шаньдун, где отмечен самый сильный рост количества заражений.