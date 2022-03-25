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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:39

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным

Макрон сообщил, что рассчитывает в ближайшие часы провести разговор с Путиным
Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что планирует в ближайшие часы провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить, в частности, гуманитарную операцию в Мариуполе.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что планирует в ближайшие часы провести телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить, в частности, гуманитарную операцию в Мариуполе.

"Мы вчера решили запустить исключительную гуманитарную операцию (в Мариуполе - ИФ), о которой у меня будет возможность поговорить с Путиным в ближайшие часы", - сказал Макрон на пресс-конференции.

Позже французский лидер также добавил, что его разговор с президентом России может состояться "в течение 48 - 72 часов", чтобы "договориться о деталях" гуманитарной операции.

Макрон отметил, что "у нас уже были очень конкретные обсуждения с мэром Мариуполя и украинскими властями".

"Чем быстрее, тем лучше", - указал президент Франции, говоря о гуманитарной операции в Мариуполе.

Накануне он сообщил, что Франция и Турция совместно с другими странами планируют провести совместную гуманитарную операцию на Украине, например в Мариуполе.

Эммануэль Макрон Владимир Путин
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