Путин подписал поправки об ответственности за фейки о госорганах РФ

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал законы, вводящие поправки об ответственности за недостоверную информацию о работе госорганов РФ за рубежом; штрафы составят до 5 млн рублей, максимальные сроки лишения свободы до 15 лет.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вечером в пятницу.

Так, согласно поправкам, статья 207.3 Уголовного Кодекса РФ распространяется и на "публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, направленной на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий за пределами территории РФ".

Подобное по аналогии с ответственностью за фейки о Вооруженных силах РФ будет наказываться штрафом в размере от 700 тысяч до полутора миллионов рублей, либо лишением свободы на срок до трех лет.

То же деяние, совершенное с использованием служебного положения, либо группой лиц, либо "с искусственным созданием доказательств обвинения" или "из корыстных побуждений", либо "по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды", - наказывается штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей либо лишением свободы на срок от пяти до 10 лет.

Если же упомянутые деяния повлекли тяжкие последствия, то наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет, говорится в поправках.

Наказание за публичные действия

Также в соответствии с подписанными законами поправки внесены и в статью 280.3 УК РФ. Наказание предусматривается за "публичные действия, направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ".

В этом случае штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо возможно лишение свободы на срок до трех лет.

Если эти действия повлекут смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, - то наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Кодекс об административных правонарушениях

Отдельным законом поправки внесены также и в Кодекс об административных правонарушениях (в статью 20.3.3).

Так, публичные действия, "направленные на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами территории РФ" повлекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Предусмотрено наказание за случаи, когда такие действия сопровождаются "призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий, а равно создают угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи".

В этих случаях они влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на должностных лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей; на юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что эти нормы коснутся всех, "кто защищают интересы России за ее пределами - неважно носят они погоны или нет", например, это посольства, торгпредства и дипучреждения, представительства Россотрудничества, Росгвардии и МЧС.