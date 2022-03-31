Bloomberg сообщил о передаче Apple и Meta данных хакерам по поддельному запросу

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Американские компании Apple и Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) передали пользовательскую информацию хакерам, подделавшим официальный запрос правоохранительных органов, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника.

По данным собеседников агентства, в середине 2021 года компании предоставили некоторые данные о клиентах, в том числе адрес, номер телефона и IP-адрес, получив поддельные "экстренные запросы информации". Источники пояснили, что обычно запросы персональных данных удовлетворяются только при наличии ордера на обыск или судебной повестки, но экстренные запросы решения суда не требуют.

Кроме того, как пишет Bloomberg, аналогичный псевдозапрос получила компания Snap, владеющая мессенджером Snapchat, но неясно, предала ли она данные хакерам.

В ответ на просьбу Axios прокомментировать сообщение Bloomberg Apple и Meta указали на свою политику обработки экстренных запросов, но отказались от дальнейших комментариев.