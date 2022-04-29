Для новой российской орбитальной станции разработают систему ориентации

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Петербургское НИИ командных приборов разработает системы ориентации для перспективной российской орбитальной станции, сообщили в "Роскосмосе".

"Дмитрий Рогозин поручил НИИ командных приборов разработать системы ориентации для Российской орбитальной служебной станции", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, в пятницу Рогозин провел на предприятии совещание, на котором обсуждался также "ход опытно-конструкторских работ в интересах обороны страны".

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта Международной космической станции (МКС), и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Помимо этого, на фоне обострения российско-американских отношений из-за ситуации на Украине Рогозин заявил, что дальнейшее продолжение сотрудничества по МКС возможно только при снятии санкций с российской космической отрасли. 2 апреля Рогозин заявил, что госкорпорация подготовит свои предложения руководству страны по срокам прекращения участия России в проекте МКС.

Рогозин сообщал ранее, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнёрам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции.

Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

21 сентября Научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет по космосу РАН одобрили концепцию новой станции и рекомендовали представить ее в правительство РФ.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщал "Интерфаксу" в апреле информированный источник.