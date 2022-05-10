Китайский "грузовик" пристыковался к национальной орбитальной станции

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Китайский грузовой космический корабль "Тяньчжоу-4" с припасами и оборудованием на борту пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ" национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун", сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Пристыковка грузового корабля к порту "Тяньхэ" была осуществлена в 03:49 (по Москве). Корабль стартовал к станции в понедельник в 20:56 по Москве, путь занял около 6,5 часов.

"Тяньчжоу-4" доставил на станцию припасы, топливо и оборудование для экипажа космического корабля "Шэньчжоу-14" из трёх человек, который, как ожидается, прибудет на станцию в июне и будет работать на ней в течение шести месяцев.

По информации разработчиков, "Тяньчжоу-4" способен доставить на станцию топливо, припасы, крупногабаритную полезную нагрузку для внекорабельной деятельности, а также платформы для проведения экспериментов. Общая масса возможной полезной нагрузки, которую аппарат может доставить на станцию, составляет около 6,8 тонн.

Также, по словам представителя Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC) Яна Югуана, на станцию будет доставлено оборудование для введения в эксплуатацию двух лабораторных модулей "Вэньтянь" и "Мэньтянь", которые будут пристыкованы к ней в будущем.

Ожидается, что к планируемому сроку завершения строительства станции (конец 2022 года) на ней побывает ещё один грузовой корабль - "Тяньчжоу-5".