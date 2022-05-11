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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Генсек ООН не ожидает быстрого завершения конфликта на Украине

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Конфликт на Украине не будет длиться вечно, однако в ближайшем будущем он не завершится, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в среду.

"Эти боевые действия не будут длиться вечно. Придет время, когда начнутся мирные переговоры. Но я не вижу этого в ближайшем будущем", - заявил Гутерриш во время совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Венне. Его слова приводят европейские СМИ.

Гутерриш посетил Вену в рамках своей поездки в Молдавию и Австрию, которая продлится с 9 по 13 мая. В Молдавии генсек встретился с украинскими беженцами. По его словам, страна является "примером гостеприимства и солидарности" и нуждается в поддержке международного сообщества.

Хроника 24 февраля – 11 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
ООН Украина Антониу Гуттериш
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