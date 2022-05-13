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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Путин объяснил Шольцу логику спецоперации по защите Донбасса

Два лидера также обсудили гуманитарные аспекты происходящего на Украине

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили по телефону события на Украине, обращая особое внимание на гуманитарные аспекты ситуации, сообщила пресс-служба Кремля. Телефонная беседа прошла по инициативе Берлина.

"Владимир Путин подробно изложил логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей", - говорится в пресс-релизе.

Также он упомянул об эвакуации мирных граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе, которая прошла при участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.

"Обращено внимание на продолжающиеся грубые нарушения исповедующими нацистскую идеологию боевиками норм международного гуманитарного права, использование ими бесчеловечных террористических методов. Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом", - продолжила пресс-служба Кремля.

Путин и Шольц договорились, что в дальнейшем продолжат обсуждение этих вопросов.

Хроника 24 февраля – 13 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Олаф Шольц Германия Украина Владимир Путин Донбасс
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