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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:52

Канцлер ФРГ не увидел признаков скорого урегулирования на Украине

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не видит никаких признаков скорого урегулирования ситуации вокруг Украины, а также не исключил дальнейшей эскалации конфликта.

В интервью германскому телеканалу RTL он сказал, что "до сих пор не видно, что люди понимают необходимость прекратить (конфликт - ИФ) как можно скорее".

"Мы должны быть в состоянии принимать разумные, очень обдуманные и в то же время очень смелые решения - и мы их приняли", - сказал Шольц.

Он добавил: "Мы также постоянно должны внимательно следить за тем, чтобы не принимать решения, которые сделают нас стороной конфликта".

"Для России есть только один выход из этого положения - достижение соглашения с Украиной", - заявил канцлер. По его словам, это, однако, "не означает, что мир будет достигнут под диктатом, посредством захвата части территории, а затем требованием: "подпишите здесь".

"Это не сработает, как в случае с Крымом, где война закончилась в том смысле, что стрельбы больше нет, но проведена новая граница", - подчеркнул он. Теперь, считает Шольц, Россия в вопросе Крыма "ждет, что все вернется в нормальное русло".

Он отметил, что поставки оружия Украине предназначены для самозащиты и преследуют цель дать понять, что "соглашение с Украиной неизбежно, и у президента (России - ИФ) нет способа обойти это".

Хроника 24 февраля – 17 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Германия Россия Украина Олаф Шольц
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