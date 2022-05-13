Зеленский отметил, что Украина никогда не признает Крым частью РФ и автономию ДНР/ЛНР

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Украина не намерена признавать Крым частью России, заявил в пятницу в интервью итальянской телекомпании RAI 1 президент Владимир Зеленский.

"Мы никогда не признаем Крым частью РФ. Мы готовы говорить с РФ, что не ко времени решение по Крыму... Идет война, ко времени – человеческие жизни. Давайте отставим этот вопрос, если он болезненный, усложняет процесс переговоров, процесс встречи президентов Украины и России", - сказал Зеленский.

"Наша делегация в Турции предлагала отставить его, но не навсегда. Предлагали, что наши государства должны урегулировать вопрос Крыма в течение 10 лет. Мы не услышали ответа на этот вопрос", - добавил президент Украины.

Зеленский также заявил о неготовности говорить об автономии ДНР и ЛНР. "Сейчас они (Россия) признали их отдельными республиками, которые не входят в состав Украины. Они их отделили", - сказал Зеленский в ответ на вопрос о возможном признании Киевом республик Донбасса.

"Мы никогда не признаем их автономию", - заявил президент Украины.

21 февраля президент РФ Владимир Путин после обращения к россиянам на церемонии в Кремле в прямом эфире подписал указ о признании независимости Луганской народной республики и Донецкой народной республики, а также соглашения о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине и заявил, что действия РФ на Украине – это вынужденная мера и что у Москвы не было другого выбора. 9 мая он назвал военную операцию на Украине "упреждающим отпором". В ответ многие страны ввели против РФ масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

26 апреля Путин заявил, что ДНР и ЛНР, объявив о независимости, воспользовались прецедентом, созданным в Косово, а РФ впоследствии оказала им военную помощь в полном соответствии с Уставом ООН.