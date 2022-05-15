Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 мая

Победа Kalush Orchestra на "Евровидение", стрельба в супермаркете в штате Нью-Йорк, гибель сирийских военных в результате обстрела боевиками

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Украинская группа Kalush Orchestra выиграла "Евровидение". Второе место занял представитель Великобритании Сэм Райдер, третье место досталось исполнительнице Шанель из Испании.

- Число погибших в результате стрельбы в супермаркете в штате Нью-Йорк достигло десяти. Подозреваемый также стрелял из винтовки на стоянке у магазина. Свои действия мужчина транслировал в прямом эфире.

- Десять сирийских военных погибли в результате обстрела боевиками автобуса в Алеппо. Также были ранены 12 военнослужащих САР. Еще один сирийский военный получил ранение в ходе минометных обстрелов, произведенных террористами в районе населенного пункта Бакдина.

- Минобороны РФ заявило, что украинские силы обстреливают российскую армию из жилых зон. По мнению министерства, цель таких обстрелов - "в последующем возложить ответственность за уничтожение объектов гражданской инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения на российских военнослужащих".

- Умер певец Ренат Ибрагимов. Народный артист РСФСР скончался на 75-м году жизни. Певец начал творческий путь на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля. Известность к Ибрагимову пришла после его участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи, где он получил главную премию.