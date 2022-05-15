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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:35

Число погибших в результате стрельбы в супермаркете в штате Нью-Йорк достигло десяти

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Число погибших в результате стрельбы в супермаркете американского города Буффало (штат Нью-Йорк) достигло десяти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

Издание указывает, что они давали сведения на условиях анонимности, так как им было запрещено публично высказываться о произошедшем.

По словам очевидцев, стрелок в возрасте от 20 до 22 лет был одет в камуфлжную одежду и бронежилет.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Буффало погибли по меньшей мере семь человек. В полиции города заявили, что подозреваемый взят под стражу.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что внимательно следила за ситуацией и предложила помощь местным властям.

США Буффало Нью-Йорк
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