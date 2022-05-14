Умер певец Ренат Ибрагимов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Народный артист РСФСР, певец Ренат Ибрагимов скончался на 75-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" дочь артиста.

"Да, это так. Я подтверждаю, что папа умер", - сказала собеседница агентства.

Ренат Ибрагимов родился 20 ноября 1947 года во Львове. После его семья переехала в Казань, где он окончил Казанскую государственную консерваторию.

Свой творческий путь Ибрагимов начал на сцене Татарского академического театра оперы и балета им. М.Джалиля, где исполнил ведущие партии в операх. В октябре 1974 года Ибрагимов стал лауреатом V Всесоюзного конкурса артистов эстрады.

Известность к Ибрагимову пришла после его участия в конкурсе песни "Красная гвоздика" в Сочи, где он получил главную премию.

Наряду с музыкальными выступлениями, Ибрагимов также снялся в ряде кинофильмов, наиболее известным из которых является "Итальянский контракт" (1993). Снял и несколько кинокартин. Он выпустил кинофильмы "Работа, есть работа", "К доске".

В 1999 году Ибрагимов основал "Театр песни Рената Ибрагимова".