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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Масштабная тренировка военных по оборудованию понтонных переправ прошла в Белоруссии

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Военные инженеры совместно с механизированными подразделениями провели масштабную тренировку на участке реки Неман в Гродненской области Белоруссии, сообщила в воскресенье телекомпания "ВоенТВ" Минобороны республики.

"По замыслу тренировки на противоположном берегу были обнаружены незаконные вооруженные формирования. Для их блокирования и уничтожения были задействованы механизированные подразделения. Чтобы максимально быстро перебросить технику и личный состав, оборудовались понтонные переправы", - говорится в сообщении.

Основная роль была отведена совместной подготовке военных инженеров с механизированными подразделениями. Порядка 150 военнослужащих срочной и контрактной службы после этапа слаживания взводов закрепили знания на полевом выходе, в условиях, максимально приближенных к боевым, подчеркнули в ведомстве. Одной из особенностей занятия стало участие военнослужащих, призванных из запаса, добавили там. Было задействовано несколько десятков единиц военной и специальной техники.

Как сообщалось, в начале мая в вооруженных силах Белоруссии началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач. Цель проверки - оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций.

На завершающем этапе комплексной проверки пройдет командно-штабное учение с практической отработкой охраны важных объектов.

Белоруссия
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