Власти Украины заподозрили группу VS Energy в махинациях при покупке активов в стране

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Государственное бюро расследований (ГБР) и офис генерального прокурора Украины проводят досудебное расследование в отношении группы VS Energy, владеющей пятью энергораспределительными компаниями на Украине и находящейся под контролем россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина. Об этом сообщает проект "Схемы" "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом - ИФ).

"... расследование по нескольким фактам, в частности – присвоение имущества и осуществление преступной организацией "Лужники", представленной финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий с целью изменения рубежей или государственной границы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц", - говорится в материале "Схем".

Как уточнил журналистам "Радио Свобода" прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин, сейчас исследуется версия, согласно которой группа граждан РФ приобрела на территории Украины активы критической инфраструктуры и другие коммерческие объекты путем махинаций.

"Все эти обстоятельства мы проверяем. В настоящее время досудебное следствие продолжается по пяти статьям Уголовного кодекса Украины", - пояснил прокурор.

По данным "Схем", VS Energy контролирует "Херсон-", "Кировоград-", "Житомир-", "Ривне-" и "Черновцыоблэнерго". Их конечными бенефициарами, вероятно, являются заместитель председателя Госдумы Бабаков (находится под санкциями Украины, США, ЕС), президент российского футбольного клуба ЦСКА Гинер (находится под санкциями США) и Воеводин.

Сама VS Energy записана на граждан стран ЕС. Среди них, в частности, гражданка Германии Марина Ярославская, которую СМИ называют супругой Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, являющийся доверенным лицом Бабакова.

Согласно материалам расследования, VS Energy также контролирует запорожское предприятие "Днепроспецсталь" и крупную сеть гостиниц на Украине Premier Hotels & Resorts, среди которых – пятизвездочные "Премьер палац" (Киев) и "Премьер отель" (Одесса).

Отдельные гостиницы и контрольный пакет акций завода, согласно данным в госреестре, записаны на Наталию Селиванову – как утверждается в материале, гражданскую супругу Воеводина.