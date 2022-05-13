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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:55

РФ окажет КНДР помощь с коронавирусом, если последует соответствующее обращение

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Российская сторона готова оказать содействие Северной Корее после выявления в стране коронавируса, если такое обращение поступит, заявили "Интерфаксу" в посольстве РФ в Пхеньяне.

"Насколько нам известно, корейская сторона за помощью к России не обращалась. Если такое обращение последует, все необходимое содействие дружественному соседу будет оказано", - сообщили в российской дипмиссии.

"Ситуация в КНДР остается спокойной и полностью контролируется властями", - подчеркнули в посольстве РФ.

Накануне Северная Корея объявила о первых на своей территории случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране. Согласно сообщению, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

До этого на протяжении всей пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.

После обнаружения заболевших, власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации". Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав усилить пограничный контроль в связи с появлением в стране COVID-19. Он также пообещал преодолеть "неожиданный кризис".

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и для собственных граждан.

Ким Чен Ын
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