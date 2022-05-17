Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Посольство РФ в Пхеньяне находится в изоляции из-за вспышки коронавируса в КНДР

Посольство РФ в Пхеньяне находится в изоляции из-за вспышки коронавируса в КНДР
Фото: AP/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Северной Корее с 10 мая находится в жесткой изоляции, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

В миреВ КНДР выявили еще 270 тыс. людей с "лихорадкой"В КНДР выявили еще 270 тыс. людей с "лихорадкой"Читать подробнее

"Российская дипломатическая миссия, как и все другие аккредитованные в Пхеньяне посольства, с 10 мая находится в жесткой изоляции. Протокольный департамент МИД КНДР настоятельно рекомендовал нам не допускать выезда и выхода за ограду нашего городка, дважды в день дезинфицировать помещения и измерять температуру, что мы и делаем. Время от времени нам подвозят продукты, активно используем имеющиеся запасы продовольствия", - сообщили в посольстве РФ.

"Состояние здоровья находящихся в КНДР россиян, а это персонал Роспосольства, Генконсульства в Чондине и группы российских специалистов в Расоне, по состоянию на сегодняшний день остается удовлетворительным", - отметили там.

КНДР Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о сдаче в плен 265 украинских военных с "Азовстали"

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 414 человек

Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в НАТО

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 280 человек

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 280 человек

В Ереване начали задерживать протестующих, перекрывающих улицы

Что случилось этой ночью: вторник, 17 мая

США успешно испытали гиперзвуковую ракету

США успешно испытали гиперзвуковую ракету
Военная операция на Украине

Сенат США одобрил голосование по пакету помощи Украине на $40 млрд

Военная операция на Украине

Канцлер ФРГ не увидел признаков скорого урегулирования на Украине

Пандемия коронавируса

В КНДР выявили еще 270 тыс. людей с "лихорадкой"

В КНДР выявили еще 270 тыс. людей с "лихорадкой"