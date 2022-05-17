Посольство РФ в Пхеньяне находится в изоляции из-за вспышки коронавируса в КНДР

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Северной Корее с 10 мая находится в жесткой изоляции, сообщили "Интерфаксу" в дипмиссии.

"Российская дипломатическая миссия, как и все другие аккредитованные в Пхеньяне посольства, с 10 мая находится в жесткой изоляции. Протокольный департамент МИД КНДР настоятельно рекомендовал нам не допускать выезда и выхода за ограду нашего городка, дважды в день дезинфицировать помещения и измерять температуру, что мы и делаем. Время от времени нам подвозят продукты, активно используем имеющиеся запасы продовольствия", - сообщили в посольстве РФ.

"Состояние здоровья находящихся в КНДР россиян, а это персонал Роспосольства, Генконсульства в Чондине и группы российских специалистов в Расоне, по состоянию на сегодняшний день остается удовлетворительным", - отметили там.