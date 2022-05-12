КНДР сообщила о первых случаях заражения COVID-19 в стране
Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея в четверг объявила о первых случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране, сообщает "Ренхап" со ссылкой на агентство ЦТАК.
Согласно ему, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".
Отмечается, что власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав усилить пограничный контроль против COVID-19. Он также пообещал преодолеть "неожиданный кризис".
Все время пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.
С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и граждан страны.