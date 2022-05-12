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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:52

КНДР сообщила о первых случаях заражения COVID-19 в стране

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Северная Корея в четверг объявила о первых случаях заражения вариантом COVID-19 "омикрон" в стране, сообщает "Ренхап" со ссылкой на агентство ЦТАК.

Согласно ему, власти страны пришли к выводу, что образцы, взятые 8 мая в Пхеньяне у пациентов с лихорадкой, были идентичны "омикрону".

Отмечается, что власти объявили о внедрении системы вирусного контроля для "максимальной чрезвычайной ситуации".

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел заседание политбюро, призвав усилить пограничный контроль против COVID-19. Он также пообещал преодолеть "неожиданный кризис".

Все время пандемии Северная Корея заявляла об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в стране.

С конца января 2020 года из-за коронавируса границы КНДР были полностью закрыты для иностранцев и граждан страны.

Хроника 09 января 2020 года – 12 мая 2022 годаПандемия коронавируса
КНДР коронавирус
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