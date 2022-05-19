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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Генконсульству РФ в Хьюстоне возобновили банковское обслуживание

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров сообщил о возобновлении банковского обслуживания российской дипмиссии.

"Вопрос решился положительно", - заявил Захаров "Интерфаксу".

7 мая исполняющий обязанности генконсула Вячеслав Славкин рассказал "Интерфаксу", что американский Citibank дал согласие на открытие счета Генконсульству РФ в Нью-Йорке.

Ранее в апреле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если ситуация с закрытием банковских счетов генконсульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке не решится в ближайшее время, Россия не будет себя сдерживать в плане ответных мер.

Генконсул РФ в Хьюстоне Захаров тогда сообщил, что МИД РФ и российское посольство в США предприняли ряд срочных мер, направленных на возобновление банковского обслуживания российских дипмиссий в США.

Александр Захаров
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