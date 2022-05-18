Реакция Москвы на вступления Швеции в НАТО будет зависеть от обстоятельств

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Присоединение к НАТО - это суверенное право Стокгольма, а конкретная реакция Москвы на вступление Швеции в альянс и ответные меры, включая военно-техническую сторону, будут во многом зависеть от реальных последствий интеграции, сообщили в российском МИД.

Эту позицию первый замминистра иностранных дел Владимир Титов донес до посла Швеции в Москве Малены Мард. Титов принял ее на Смоленской площади по ее просьбе. Дипломат проинформировала замминистра о решении правительства Швеции подать заявку о вступлении НАТО.

Ей на это сообщили, что в Москве считают, что "выбор путей обеспечения национальной безопасности является суверенным правом каждого государства, но вместе с тем это не должно создавать угроз безопасности других стран".

"Наша конкретная реакция и возможные ответные меры, включая военно-техническую сторону, будут во многом зависеть от реальных последствий интеграции Швеции в Североатлантический альянс, включая размещение на шведской территории иностранных военных баз и ударных систем вооружений", - говорится в пресс-релизе МИД.

Также Титов отметил, что "по инициативе наших североевропейских соседей разрушаются структуры регионального взаимодействия, в том числе Совет государств Балтийского моря и Арктический совет, что еще больше усугубляет ситуацию в этом ранее стабильном районе мира".

Ранее эту позицию сформулировал президент Владимир Путин на саммите ОДКБ. Он заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией и что их вступление в североатлантическй альянс не создаст для Москвы непосредственной угрозы.

"Но расширение военной инфраструктуры на эту территорию, безусловно, вызовет нашу ответную реакцию. И какой она будет, мы будем смотреть, исходя из тех угроз, которые нам будут создавать", - предостерег президент и добавил, что вступление обеих стран в НАТО инициируется искусственно и в интересах США.

Перед этим замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия с этим шагом Стокгольма и Хельсинки не смирится, и добавил, что это будет ошибка с их стороны, тем более, что присоединение к НАТО не укрепит их безопасность.

Путин назвал это решение ошибкой и в разговоре с президентом Финляндии Саули Ниинистё 14 мая и заверил, что "никаких угроз безопасности Финляндии не существует". Однако он предупредил, что присоединение к НАТО может плохо отразиться на российско-финляндских отношениях.

12 мая российский МИД предупреждал, что в случае присоединения Финляндии к НАТО Москва может предпринять ответные шаги военно-технического и иного характера.