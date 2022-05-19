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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:06

В Польше заявили о готовности строить постоянные базы для союзников по НАТО

В Польше заявили о готовности строить постоянные базы для союзников по НАТО
Фото: Attila Husejnow/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Варшаве выражают готовность строить военные базы для размещения сил союзников по НАТО.

"Нужно установить постоянные базы союзников в странах восточного фланга НАТО. Польша готова строить такие базы, в которых на постоянной основе будут размещать войска союзников", - заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, выступая в четверг на конференции Strategic Ark в Варшаве.

Кроме того, он выразил поддержку возможному присоединению Швеции и Финляндии к НАТО, отметив, что такой шаг означал бы "значительное усиление безопасности в Европе". Более того, Моравецкий заявил о готовности Польши защищать Швецию и Финляндию в случае нападений на них до завершения оформления их членства в Североатлантическом альянсе.

"Я бы хотел пояснить, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в период их вхождения к НАТО, Польша придет к ним на помощь", - подчеркнул польский премьер.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне принял в Брюсселе у постпредов Финляндии и Швеции заявки на членство их стран в альянсе.

Издание The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Турция заблокировала начало обсуждения заявок. Президент Хорватии Зоран Миланович выразил желание, чтобы его страна последовала примеру Турции.

Польша НАТО
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