Финский премьер заявила, что НАТО не планирует размещать ядерное оружие в ее стране

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Руководство НАТО не выражало стремления разместить ядерное оружие или постоянные базы в Финляндии в случае вступления этой страны в альянс, заявила финский премьер Санна Марин в ходе визита в Италию.

"В НАТО нет никакого стремления развертывать ядерное оружие или базы в Финляндии", - приводят ее слова западные СМИ.

Она уточнила, что подобные вопросы не обсуждались на переговорах Хельсинки с НАТО.

Марин также упомянула проблему с отказом Турции позволить Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Премьер выразила уверенность, что эти трудности можно урегулировать путем диалога.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг накануне принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.

Однако в этот же день турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок стран на вступление в альянс. По информации издания The Financial Times, постпреды стран НАТО в среду провели встречу, чтобы сразу начать переговоры о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, однако "возражения со стороны Анкары сорвали голосование".

В четверг премьер Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Ниинистё встретятся с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, чтобы обсудить заявки на присоединение к НАТО. Американская сторона неоднократно заявляла, что приветствует желание Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу.