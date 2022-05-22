В Финляндии надеются урегулировать разногласия с Турцией по вступлению в НАТО

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава финского МИД Пекка Хаависто в воскресенье заявил, что, по его мнению, Хельсинки сможет через некоторое время урегулировать проблему с отказом Турции согласиться на вступление Финляндии в НАТО.

"Несколько дней назад я сказал, что на это уйдет, по меньшей мере, несколько дней. Для осторожности теперь можно сказать, что это дело нескольких недель. Я настроен оптимистично: проблемы решат, но это может занять какое-то время", - сказал он порталу YLE.

По его словам, Финляндия сможет гарантировать Турции, что будет более тщательно отслеживать связи "Рабочей партии Курдистана" (РПК), признанной террористической в Турции, с террористами. Однако, пояснил министр, Финляндии не может экстрадировать в Турцию лиц, подозреваемых в связях с террористами, в обход закона.

"Политические решения не могут влиять на работу судебной системы", - подчеркнул Хаависто.

Министр затронул также тему оружейного эмбарго против Турции. Он уточнил, что общего запрета на поставки оружия в Турцию нет, а финские власти рассматривают каждый случай с поставками вооружений по отдельности, в частности, пытаясь добиться, чтобы поставленное оружие не оказалось в зоне боевых действий.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 18 мая принял в Брюсселе у постпредов Финляндии Клауса Корхонена и Швеции Акселя Вернхоффа заявки на членство их стран в альянсе.

Однако турецкая сторона заблокировала процесс рассмотрения заявок, поставив три условия: прекращение поддержки этими странами групп, считающихся террористами, предоставление четких гарантий безопасности и отмена экспортных запретов в отношении Турции.