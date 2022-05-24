Госдума рассмотрит законопроект о внесудебном закрытии СМИ и "зеркальных мерах"

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Госдума во вторник рассмотрит в первом чтении проект закона, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение "фейков", дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям.

Авторами законопроекта (101646-8) выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой комитета Думы по безопасности Василием Пискаревым.

Законопроект, в частности, предлагает ввести новую статью 56.2 в закон 2124-1 о СМИ.

Отмена регистрации СМИ

Согласно нововведению, регистрация СМИ может быть признана недействительной, действие лицензии на вещание может быть прекращено на основании требований генерального прокурора РФ или его заместителей.

Это касается случаев распространения под видом достоверных сообщений "недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу причинение вреда жизни и здоровью граждан, имущество, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи или повлекшей указанные или иные тяжкие последствия".

Отмена регистрации СМИ возможна также в случае распространения под видом достоверных сообщений недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ, работе госорганов РФ за рубежом.

Проект предусматривает возможную отмену регистрации СМИ в случае распространения под видом достоверных сообщений недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территории, приёмах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Отмена регистрации СМИ также возможна в случаях распространения информации, выражающей "в неприличной форме, которое оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органов, осуществляющих государственную власть в РФ".

Положения об отмене регистрации СМИ касаются случаев распространения информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, в том числе призывов к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ, равно направленной на дискредитацию исполнения госорганами РФ своих полномочий за пределами РФ.

Это также касается информации, содержащей призывы к организации или участию в несанкционированных публичных мероприятиях, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, введению в отношении РФ, ее граждан либо российских юридических лиц политических, экономических или иных санкций, либо содержащий пропаганду, обоснование и оправдание осуществления экстремистской деятельности.

Требование о признании регистрации СМИ недействительной незамедлительно направляется в Роскомнадзор.

Кроме того, перепечатка выше указанной информации, даже если она дословная, не освобождает от ответственности

Интернет

В случае обнаружения в Интернете недостоверной информации об использовании Вооруженных сил РФ и о работе госорганов за пределами РФ, или информации, направленной на дискредитацию использования ВС РФ, а также призывов к воспрепятствованию использования ВС РФ или дискредитацию работы госорганов за рубежом, либо информации, содержащей призывы к введению санкций в отношении РФ, ее граждан либо юрлиц, Генеральный прокурор РФ или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.

В случае неоднократного распространения на информационном ресурсе такой информации Генпрокурор или его замы обращаются в Роскомнадзор с требованием постоянного ограничения доступа к такому ресурсу, а также его копий.

Соответствующие изменения предлагается внести в статью 15 закона 149-ФЗ.

Иностранные СМИ

В законе 272-ФЗ предлагается прописать, что в случае запрета на территории иностранного государства деятельности российского СМИ в качестве ответной меры на основании решения генерального прокурора или его заместителей в РФ может быть запрещена деятельность иностранного СМИ, в том числе в Интернете.

Отмена решения о запрете в РФ деятельности иностранного СМИ возможна только после устранения обстоятельств, послуживших основанием для его принятия.

Право "на ошибку"

Вместе с тем председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн считает возможным установить срок исправления нарушений для СМИ, а не лишать лицензии сразу, как это предусматривает законопроект.

"Ключевое предложение для российских СМИ - заменить механизм досудебной отмены регистрации на временное изъятие до устранения выявленных недостатков. Мне кажется, такой подход может быть поддержан. Важно, чтобы с водой не выплеснуть ребёнка", - сказал Хинштейн ранее на расширенном заседании комитета по соответствующему проекту закона.

По его словам, можно было бы ко второму чтению доработать положения, установив срок, за который СМИ могло бы устранить недостатки и затем возобновить деятельность.