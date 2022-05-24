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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:37

Заявка на прокачку газа через Украину держится на минимуме

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "Оператор ГТС Украины" принял от "Газпрома" заявку на транзит газа на вторник в объеме 46,1 млн кубометров, свидетельствуют данные ОГТСУ. Показатель в понедельник был 44,3 млн кубометров. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в ГТС Украины - газоизмерительной станции "Суджа", по коридору через ГИС "Сохрановка" заявка не принята.

ОГТСУ объявил форс-мажор приема газа для транзита через ГИС станцию "Сохрановка", ссылаясь на то, что не может осуществлять оперативно-технологический контроль за компрессорной станцией "Новопсков".

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"Газпром" считает, что не существует оснований для форс-мажора, как нет и препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. "Украинские специалисты всё это время спокойно работали на ГИС "Сохрановка" и КС "Новопсков" и продолжают это делать, транзит через "Сохрановку" обеспечивался в полном объеме, никаких нареканий от контрагентов не было и нет", - отмечают в российской компании.

Европейский рынок

Европейский рынок газа снова перешел к очевидной оптимизации поставок.

В большинстве контрактов с "Газпромом" действует индекс "на месяц вперед" (его значение для мая может быть выше $1100 за тысячу кубометров). На спотовом рынке цены уже снизились до уровня $860 по мере наступления летнего тепла и вследствие принятия политиками и рынком новой системы оплаты российского газа. В результате покупатели ищут более дешевую альтернативу на спотовом рынке.

По мере снижения цен на рынке импорт СПГ в Европу в мае начинает немного сокращаться по отношению к уровню исторического рекорда апреля (тогда с терминалов СПГ в ГТС Европы было принято 10,651 млрд куб. м, или 355 млн куб. м в сутки). На последнюю отчетную дату (22 мая) уровень использования регазификационных мощностей терминалов Европы составлял 63%, что уже далеко от пика в 77%, пройденного в конце апреля.

Регион продолжает закачку газа в подземные хранилища. На данный момент резервы составляют 43,12%, рост за последние сутки - 0,5 процентных пункта, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы отстает от среднего за пять лет на 2,9 процентных пункта. В этом году майская погода в Европе намного теплее (почти на пять градусов), чем год назад, что увеличивает возможности закачки газа в хранилища.

В апреле закачка сдерживалась высокими ценами на импортный газ - с наступлением мая и увеличением импорта из России её темпы удалось увеличить. С начала мая скорость закачки газа в ПХГ на 41% превосходит средний показатель за последние пять лет (в апреле превышение было лишь на 12%).

С этого года Европа ввела жесткое регулирование использования подземных хранилищ. К началу сезона отбора в 2022 году запасы должны быть не менее 80% от мощности ПХГ, в последующие - 90%.

При этом руководство ЕС продолжает не соглашаться с новыми условиями расчетов за российский газ. Это грозит остановкой поставок все новым и новым странам (после Польши, Болгарии, Финляндии) и делает ситуацию с исполнением директивы о газохранилищах все сложнее.

На новой неделе ситуация с выработкой электроэнергии из возобновляемых источников улучшилась. Если на прошлой неделе (16-22 мая) выработка ветроэнергетических установок обеспечила 13% энергобаланса по ЕС, то в понедельник ветряки обеспечили 15% выработки, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope.

Новая система оплаты

Президент РФ 31 марта подписал указ 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". В соответствии с документом, оплата российского трубопроводного газа, поставляемого после 1 апреля 2022 года определенным в указе зарубежным контрагентам, должна осуществляться исключительно в рублях.

В уполномоченном финансовом институте - Газпромбанке - для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа "К". В отношении этих счетов не допускается приостановление операций, арест или списание средств в рамках исполнения обязательств иностранного покупателя, не связанных с оплатой по контракту на поставку природного газа. Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта, ГПБ продает ее на "Московской бирже" и переводит рубли "Газпрому". Именно в этот момент обязательство по оплате природного ресурса считается исполненным.

Если это условие не будет исполнено - поставки прекращаются. Запрещается дальнейшая отгрузка, если срок оплаты поставленного по контракту газа наступил, а иностранным покупателем оплата не произведена либо произведена в иностранной валюте, не в полном объеме, или не на счет в уполномоченном банке.

Польша, Болгария и Финляндия в связи с отказом принять новую систему расчетов уже утратили возможность получения российского газа.

Украина газ
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