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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:56

Охрану западной границы Белоруссии усилили артиллерией, зенитками и беспилотниками

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Для усиления охраны западной границы Белоруссии привлечены механизированные подразделения, артиллеристы, зенитчики и минометчики, сообщили в среду в пресс-службе министерства обороны республики.

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"Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы Республики Беларусь. Совместно с органами Государственного пограничного комитета на западном направлении службу несут механизированные подразделения, минометные расчеты, дивизионы артиллерийской бригады, военнослужащие зенитного ракетного полка, расчеты беспилотных авиационных комплексов", - отметилии в Минобороны.

В понедельник в Минобороны Белоруссии сообщили о начале очередного этапа проверки сил реагирования, особенностью которого стала проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащейся на длительном хранении. Проверка включает в себя снятие образцов с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе маршей различной протяженности.

Белоруссия
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