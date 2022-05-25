Охрану западной границы Белоруссии усилили артиллерией, зенитками и беспилотниками

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Для усиления охраны западной границы Белоруссии привлечены механизированные подразделения, артиллеристы, зенитчики и минометчики, сообщили в среду в пресс-службе министерства обороны республики.

"Белорусские военнослужащие продолжают выполнять задачи по усилению охраны участков государственной границы Республики Беларусь. Совместно с органами Государственного пограничного комитета на западном направлении службу несут механизированные подразделения, минометные расчеты, дивизионы артиллерийской бригады, военнослужащие зенитного ракетного полка, расчеты беспилотных авиационных комплексов", - отметилии в Минобороны.

В понедельник в Минобороны Белоруссии сообщили о начале очередного этапа проверки сил реагирования, особенностью которого стала проверка вооружения, военной и специальной техники, содержащейся на длительном хранении. Проверка включает в себя снятие образцов с хранения и осуществление ими контрольного пробега в ходе маршей различной протяженности.