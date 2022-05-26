Ученые из Бельгии отметили быстрое ослабление защиты COVID-вакцин от симптомной инфекции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Защита от коронавирусной инфекции, которую обеспечивают вакцины против COVID-19, сильно уменьшается через несколько месяцев, что особенно касается штамма "омикрон", показывает исследование бельгийского института общественного здравоохранения Sciensano.

Газета La Libre Belgique сообщила в четверг, что исследование Sciensano было крупномасштабным, оно охватывало 1,43 млн человек и проводилось с июля 2021 по апрель 2022 года.

Авторы работы обращают внимание, что проводят разницу между защитой от симптомной инфекции и защитой от интенсивности заболевания, требующей госпитализации.

Защита от симптомной инфекции при штамме "дельта" уменьшается от исходной оценки в 81% до 56% за 100-150 дней после первичной вакцинации. После бустерной дозы при таком же результате исходная защита оценивается в 84%.

При симптомной инфекции от варианта коронавируса "омикрон" полученная защита уменьшается от 37% до всего лишь 18% за 100-150 дней после базовой вакцинации. Бустерная прививка усиливает исходную защиту до 52%, но через 100-150 дней она снижается до 25%.

Иммунитет, полученный при заражении COVID-19, в сочетании с усиливающей прививкой обеспечивает защиту в 67% против симптомной инфекции, выяснили ученые.

Вместе с тем вакцины обеспечивают гораздо более усиленную защиту от форм заболевания, при которых необходима госпитализация. При варианте "дельта" защита оценивается в 93% после бустерной прививки. И за 100-150 дней она снижается до 87%. При "омикроне" после усиливающей прививки "защита от госпитализации" за 100-150 дней снижается до 66%, сообщается в публикации.

Исследователи Sciensano считают, что защита при использовании антикоронавирусных вакцин против симптомных инфекций уменьшается быстро, тогда как "защита от госпитализации" удерживается более стабильно. По их заключению, бустерная прививка помогает несколько усилить защиту, а иммунитет, полученный в результате заражения, обеспечивает дополнительную защиту, сохраняющуюся, по крайней мере, в течение года.