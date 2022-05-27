Страны Запада задумались об отмене санкций против бизнесменов РФ в обмен на помощь Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Западные страны изучают возможность предоставления российским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег на восстановление Украины, сообщает Associated Press cо ссылкой на осведомленные источники.

"Западные страны изучают вопрос о том, следует ли разрешить бизнесменам из России "откупаться" от санкций и затем - использовать получаемые таким образом деньги на восстановление Украины", - отмечается в сообщении.

По словам источников, заместитель министр финансов Канады Христя Фриланд предложила эту идею еще на встрече министров финансов G7 в Германии на прошлой неделе.

"Фриланд подняла этот вопрос после того, как сами бизнесмены обсудили с ней такую возможность", - уточнил один из собеседников.

Он также добавил, что "украинская сторона в курсе этих дискуссий".

По его словам, на настоящий момент "это всего лишь идея", никаких решений не принято.

Ранее глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что не одобряет идею конфискации личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на проект ЕС, что Евросоюз изучит возможность использования попавших под санкции активов физлиц РФ для финансирования восстановления Украины.