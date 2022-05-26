Глава Роспотребнадзора сообщила о риске завоза в Россию оспы обезьян

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Существуют риски завоза в Россию оспы обезьян, но они невелики, заявила телеканалу "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она назвала главной задачей своего ведомства в связи с этим - исключить риски распространения этой болезни внутри страны.

При этом Попова считает, что сейчас поголовно прививать людей от оспы не нужно.

"Сегодня нет никакой необходимости прививать всех россиян или все население любой другой страны от этой инфекции или от оспы. Но вот защищать себя, своё здоровье, конечно нужно", - сказала Попова.

Она рекомендовала тщательно мыть руки и носить маску в местах большого скопления людей, особенно в странах, где выявлены случаи заболевания.

До сих пор в Минздраве и Роспотребнадзоре говорили, что случаев заражения оспой обезьян в России еще не выявляли.