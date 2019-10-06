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ВМС США приняли на вооружение ударную атомную подлодку USS Oregon

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Ударная атомная подводная лодка (АПЛ) USS Oregon SSN 793, оснащенная 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk, была официально принята в боевой состав Военно-морских сил США в субботу на церемонии в городе Гротон (штат Коннектикут), сообщил Пентагон.

Oregon является 20-й подводной лодкой класса "Вирджиния" (Virginia), которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумную двигательную установку. Подлодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев.

Стоимость постройки каждой АПЛ класса "Вирджиния" четвертого поколения оценивается примерно в $2,7 млрд. В общей сложности планируется построить 48 субмарин этого класса, 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подлодки типа "Лос-Анджелес" (Los Angeles) и усовершенствованный "Лос-Анджелес" постройки 1970-1990-х годов.

Кроме того, накануне в ходе церемонии в порту Гольфпорт (штат Миссисипи) в состав ВМС США вошел новый боевой корабль-невидимка прибрежной зоны LCS 20 USS Cincinnati. В задачи корабля входят патрулирование, защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций.

Он станет уже десятым кораблем класса "Индепенденс" (Independance) в составе ВМС США. Корабль вооружен 57-мм пушкой Mk.110, 30-мм зенитным арткомплексом, пусковой установкой на 11 зенитных ракет Evolved SeaRAM и четырьмя 12,7-мм пулеметами. На его борту базируются два вертолета MH-60R/S "Сихок" и беспилотники. В перспективе все корабли типа класса "Индепенденс" будут усилены противокорабельными ракетами NSM.

США ВМС USS Oregon

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