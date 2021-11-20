США начнут оснащать свои эсминцы гиперзвуковым оружием в 2025 году

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начнут оснащать свои эсминцы класса Zumwalt гиперзвуковыми ракетами в 2025 году, а атомные подводные лодки класса Virginia - в 2028 году, сообщил директор программ стратегических систем ВМС США вице-адмирал Джонни Вулф.

В составе ВМС США насчитывает два эсминца класса Zumwalt, основным оружием которых являются 80 крылатых ракет Tomahawk, и 19 многоцелевых атомных подводных лодок четвертого поколения класса Virginia, способных нести 12 таких ракет.

Вице-адмирал сообщил, что в текущем году будут продолжены летные испытания гиперзвуковых систем для ВМС. Между тем он отметил, что для проведения испытаний оружия для подлодок необходимо создать подводный тестовый комплекс, который пока еще только строится.

По его словам, в 2022 финансовом году, который в США начался 1 октября, ВМС готовятся провести два полномасштабных испытания гиперзвуковых ракет. Он также напомнил, что в октябре были проведены три успешных испытания гиперзвуковых систем, разрабатываемых для Армии и ВМС США, пуски которых были осуществлены с полигона на острове Уоллопс на атлантическом побережье в штате Вирджиния.