Что случилось этой ночью: воскресенье, 29 мая

Установление контроля российских сил над Северодонецком, итоги Каннского кинофестиваля и финал Лиги чемпионов УЕФА

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Рамзан Кадыров заявил о полном контроле российских сил над Северодонецком. По утверждению главы Чечни, "изначально планировалось освободить Северодонецк за неделю", в субботу он "поставил задачу взять город под контроль за три дня", а в итоге город был захвачен "за три часа".

- Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба". По данным агентства, Еврокомиссия направила странам ЕС предложение, предусматривающее отказ от нефти, поставляемой из РФ по морю, и отсрочку эмбарго на поставки по "Дружбе", что позволило бы Венгрии "найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности".

- "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля получил фильм "Треугольник печали" Рубена Эстлунда. Вторую по значимости награду - Гран-при фестиваля - получила картина "Близко" Лукаса Донта.

- США обеспокоены сообщениями о новых нарушениях прав человека в Китае. Также госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что китайские власти ограничили свободу действий Верховного комиссара ООН по правам человека во время ее визита в КНР.

- "Реал" победил "Ливерпуль" и в 14-й раз выиграл Лигу чемпионов. Матч, перенесенный из Петербурга в Париж, закончился со счетом 1:0. Игра началась на 37 минут позже запланированного: на "Стад де Франс" пытались прорваться фанаты-безбилетники, полиция применила слезоточивый газ. Беспорядки продолжились и во время матча в обеих фан-зонах. Почти 70 человек были задержаны.