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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:02

Почти 70 человек задержаны в ходе финала ЛЧ в Париже

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Французские полицейские задержали 68 человек в Париже во время финального матча Лиги чемпионов УЕФА между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем", сообщает BFM TV со ссылкой на источник в полиции. Игра завершилась победой "Реала" со счетом 1:0.

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По данным телеканала, задержания производились возле стадиона "Стад де Франс", а также в обеих фан-зонах. Более 200 человек в ходе стычек получили легкие травмы, им была оказана помощь на месте.

Как сообщалось, беспорядки начались еще до начала матча, из-за чего игра стартовала на 37 минут позже.

Беспорядки произошли, когда группы из десятков безбилетных фанатов предприняли попытки прорваться на стадион. По словам очевидцев, некоторым из них это удалось. Полиция применила слезоточивый газ, при этом пострадали и те болельщики, у которых билеты на матч были.

Финальный матч вызвал особенный интерес у фанатов из Англии: около 60 тыс. из них приехали в Париж, причем две трети - без билетов на игру. При этом, по словам очевидцев, попытки прорвать на стадион предпринимали не англичане, а жители Парижа.

Париж Ливерпуль Реал
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