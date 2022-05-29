Bloomberg узнал о возможности отсрочки эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ по "Дружбе"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) направила странам-членам ЕС предложение, которое предусматривает при отказе от российской нефти, поставляемой морским путем, отсрочить введение ограничений на поставки топлива по нефтепроводу "Дружба", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против сделки, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику", - говорится в сообщении.

По словам источников Bloomberg, государства-члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти морем через шесть месяцев, а нефтепродуктов - через восемь месяцев.

ЕК также предложила ограничить реэкспорт российской нефти, поставляемой по трубопроводу, в другие государства Евросоюза или третьи страны.

Послы стран ЕС должны встретиться в воскресенье. Они могут обсудить пересмотренный шестой пакет санкций против России, принятие которого зашло в тупик из-за возражений некоторых стран по вопросам поставок энергоносителей из России, пишет Bloomberg.