В Непале с радаров пропал частный самолет с 22 людьми на борту

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Tara Air пропал с радаров в Непале утром в воскресенье, сообщает телеканал CNN.

Самолет направлялся из города Покхара в Джомсом, связь с ним пропала за пять минут до предполагаемого времени посадки в пункте назначения. На борту находились 22 человека, в том числе два немца, четверо индийцев и 13 непальцев.

По данным The Kathmandu Post, пропавший самолет - турбовинтовой Twin Otter. Поисковые работы осложняет плохая погода.