Что произошло за день: воскресенье, 29 мая

Телефонный разговор Путина с Вучичем, продление ограничений на полеты в южные аэропорты РФ, "Спартак" - обладатель Кубка России по футболу

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Вучич заявил, что договорился с Россией о поставках газа в течение трех лет. Президент Сербии, по данным канала РТС, назвал диапазон цены от $310 до $408 за тысячу кубометров. В Кремле по итогам разговора президента РФ Владимира Путина с Вучичем также заявили, что стороны продолжили "обмен мнениями по ряду международных тем - ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово".



- Минобороны РФ сообщило о ракетном ударе по крупному арсеналу ВСУ в Кривом Роге. Российские военные также сообщили, что средствами ПВО был сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

- Президент Турции остался недоволен переговорами со Швецией и Финляндией по их вступлению в НАТО. "До тех пор, пока я возглавляю Турцию, мы точно не сможем сказать "да" вступлению в НАТО стран, которые поддерживают терроризм", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

- Росавиация продлила ограничения на полеты в южные аэропорты до 6 июня.



- В России коронавирус за сутки выявили у 4 188 человек. Умерли 85 пациентов.

- "Спартак" в четвертый раз стал обладателем Кубка России по футболу. "Динамо" лишилось возможности сравнять счет, не забив с пенальти на 90+8 минуте. Результат встречи - 2:1. Главный тренер "Динамо" Сандро Шварц покидает команду.

- Новак Джокович стал первым четвертьфиналистом Roland Garros-2022. Сербский теннисист одержал победу над аргентинцем Диего Шварцманом.