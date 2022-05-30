Израиль возобновит разведку природного газа, чтобы помочь Европе с импортом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Израиль на фоне ситуации с поставками газа в Европу вновь начнет процесс разведки газовых месторождений в своих водах, сообщает The Jerusalem Post.

"Израиль приступит к четвертому этапу разведки газовых месторождений в своих территориальных водах, заявила в понедельник глава израильского Минэнерго Карин Эльхарар", - отмечает издание.

"Израиль вносит свой вклад в то, чтобы помочь Европе диверсифицировать свои источники поступления энергии", - приводит издание слова министра.

По ее словам, глобальный энергетический кризис дает Израилю возможность развивать экспорт газа в Европу.

The Jerusalem Post напоминает, что 15 декабря 2021 года министр объявила о планах за 2022 год полностью прекратить разведку газовых месторождений и сконцентрироваться на возобновляемых источниках энергии.

В минувший четверг агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы, что власти ЕС прорабатывает сделку, которая позволит импортировать израильский газ через Египет в Евросоюз.

Агентство напоминало, что на фоне ситуации вокруг Украины ЕС пытается снизить свою зависимость от РФ в газовой сфере: в данный момент на долю России приходится около 40% импортируемого в ЕС газа. Но для заключения соглашения потребуется согласие всех стран ЕС.

В настоящее время израильский газ поступает преимущественно на внутренний рынок, а также в соседние Египет и Иорданию. Однако в этом году израильские экспортеры нарастили поставки газа в Египет.